"التعليم" توجه المديريات التعليمية بسرعة تحديد شكل امتحانات الإعدادية

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالعمل على سرعة تحديد شكل امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة طالبت من المديريات تقارير نهائية بشأن هذا الموضوع والإعلان عنها في حد أقصى خلال الأسبوع الجاري بعد التشاور والاجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية في المحافظة.

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وأكدت المصادر خلال تصريحات خاصة أنه يوجد تعليمات من الوزارة بأن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول في مستوى الطالب المتوسط وأن تكون جميع أسئلة الامتحانات من المنهج وأن أي سؤال يتم وضعه من خارج المنهج يتم التحقيق مع واضعه واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك الأمر.

وحددت عدد من المديريات التعليمية أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية في نظام بوكليت بينما حددت مديريات أخرى أن تكون الامتحانات عبارة عن ورقة أسئلة وإجابة على غرار العام الماضي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

- وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.