أمير قطر: من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنًا فى القرن الحادى والعشرين

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد اليوم والأشقاء في فلسطين يمرون بما لا طاقة لبشر في تحمله.

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، أن المجتمع الدولي فشل في وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية وتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدًا أنه يجب إيقاف جرائم الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وتابع أمير قطر، أن ما يحدث في غزة يشكل خطرًا على كل المستويات، حيث لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ، ومن كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنًا في القرن الحادي والعشرين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.