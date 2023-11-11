"صحة الشيوخ": مشاركة الرئيس السيسى بقمة الرياض الطارئة مهمة سياسيًا واستراتيجيًا

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي تعقد بمدينة الرياض اليوم، مؤكدًا أنها تأتي في وقتها تمامًا؛ لبحث تنسيق الجهود العربية والإسلامية لوقف عدوان إسرائيل المتواصل على قطاع غزة.

وأكد خضير، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو تجاوزت كل المعقول، واليوم ترتكب جرائم إبادة جماعية سافرة، وعلى الغرب التنصل منها وإدانتها بقوة شديدة لردعها وإجبارها على إيقاف الحرب على المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح وكيل صحة الشيوخ أن مشاركة الرئيس السيسي تنطوي على أهمية سياسية واستراتيجية، فمصر صاحبة موقف قوي معلن، وهي أكبر دولة عربية، لافتًا إلى أن القمة العربية الإسلامية في السعودية تُعقد بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربى والإسلامي تجاه الأوضاع الحالية.

القمة العربية فى السعودية امتداد لقمة القاهرة للسلام

ونوه الدكتور خضير بأن القمة العربية في السعودية تعد امتدادًا لقمة القاهرة للسلام، وخطوة على طريق العمل العربي المشترك، فمصر أول من تحرك عربيًا ودوليًا لوقف العدوان الإسرائيلي، كما أنها كشفت مخطط حكومة نتنياهو كاملًا بإدانة التهجير القسري، وأكدت رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض مخطط إسرائيل في هذا الصدد.

وقال إن حصر المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح في الفترة التي تلت قمة القاهرة للسلام يؤكد نجاحها في لفت الأنظار دوليًا لضرورة وقف الحرب وزيادة المساعدات لأهالي القطاع.

واختتم حسين خضير بالقول إن استمرار اتصالات مصر الدبلوماسية المكثفة منذ قمة القاهرة للسلام وقبلها وبعدها، حتى اللحظة، يهدف لوقف الأعمال العسكرية واستئناف العملية السياسية، مضيفًا أن الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية في معالجة أزمة غزة تأكيد على زعامة الرئيس وحكمته في معالجة الأمور.