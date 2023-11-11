نائب بـ"الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى بقمة الرياض وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها منذ قليل بالقمة العربية الإسلامية بالرياض"، حول ضرورة وقف الانتهاكات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع إلى مسئولياته ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها فى حق المدنيين العزل.

مصر والعرب سعوا لتحقيق السلام لعقود طويلة

وأضاف" البدري" فى بيان له منذ قليل: إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته، حيث أكد سيادته أن مصر والعرب سعوا لتحقيق السلام لعقود طويلة وحان الآن دور المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم الإسرائيلية، مؤكدا أن مصر بذلت الكثير من الجهود المضنية ومساعيها من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي فى المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى تحذير الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية، من طول أمد الصراع فى قطاع غزة والذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة،مطالبا بضرورة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير الممرات الآمنة لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية فى إقامة دولته المستقلة على أراضيها، مؤكدا أن اسرائيل ضربت بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وأثبتت فشل المنظمات الدولية ومجلس الأمن فى التوصل لقرار بشأن وقف إطلاق النار فى غزة وحماية الأبرياء من جرائم قوات الاحتلال.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من تنفيذ 6 متطلبات رئيسية بدون إبطاء لحل الأزمة في غزة، أولها الوقف الفورى لإطلاق النار بدون قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان خارج أرضهم.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته بضمان أمن المدنيين من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للدخول للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.