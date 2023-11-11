السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بـ"الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى بقمة الرياض وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها منذ قليل بالقمة العربية الإسلامية بالرياض"، حول ضرورة وقف الانتهاكات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع إلى مسئولياته ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها فى حق المدنيين العزل.

مصر والعرب سعوا لتحقيق السلام لعقود طويلة

وأضاف" البدري" فى بيان له منذ قليل: إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته، حيث أكد سيادته أن مصر والعرب سعوا لتحقيق السلام لعقود طويلة وحان الآن دور المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم الإسرائيلية، مؤكدا أن مصر بذلت الكثير من الجهود المضنية ومساعيها من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي فى المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى تحذير الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية، من طول أمد الصراع فى قطاع غزة والذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة،مطالبا بضرورة  بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير الممرات الآمنة لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية فى إقامة دولته المستقلة على أراضيها، مؤكدا أن اسرائيل ضربت بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وأثبتت فشل المنظمات الدولية ومجلس الأمن فى التوصل لقرار بشأن وقف إطلاق النار فى غزة وحماية الأبرياء من جرائم قوات الاحتلال.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من تنفيذ 6 متطلبات رئيسية بدون إبطاء لحل الأزمة في غزة، أولها الوقف الفورى لإطلاق النار بدون قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان خارج أرضهم. 

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته بضمان أمن المدنيين من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للدخول للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. 

كلمة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي القمة العربية قوات الاحتلال الفلسطينيين الشعب الفلسطينين

مواد متعلقة

اليوم.. مؤتمران جماهيريان للمرشح الرئاسى فريد زهران بأسيوط

علاء عابد: مشاركة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية تؤكد حرصه الدائم لدعم القضية الفلسطينية

برلمانى: القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حلول نهائية لحل القضية الفلسطينية

برلمانى: القمة العربية الطارئة تستكمل معركة مصر الدبلوماسية فى الانتصار لحقوق الفلسطينيين

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

انهيار أسرة شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد حسن الشربتلى (صور)

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف 45 يومًا

الرئيس السيسى يطالب بتنفيذ 6 مطالب أساسية لحل الأزمة فى غزة

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس