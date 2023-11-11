السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

" أبومازن" يدعو لحشد الدعم الدولى لتمكين المؤسسات الفلسطينية من مواصلة مهامها

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة.

كما دعا الرئيس عباس، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض، الآن، إلى تنفيذ القرارات الخاصة بدعم الموازنة الحكومية، وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم السابقة، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، وكذلك توفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وانطلقت، قبل قليل، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

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رئيس فلسطين: سنواصل صمودنا فى أرضنا.. ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة

 

 

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، بشكلٍ استثنائي، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وأوضحت الخارجية السعودية أن ذلك يأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ واستشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وتأتي القمة العربية الإسلامية المشتركة غداة عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع الصحي في قطاع غزة.

الشعب الفلسطينى يعانى بصورة لا يمكن للعقل البشرى استيعابها

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في إفادته: إن الفلسطينيين يتحملون "الموت والتهجير والألم والمعاناة بصورة لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها، وأكبر مما يمكن أن يتحمله أي قلب بشري".

وأضاف منصور أن "القنابل تسقط في كل مكان/ شمالا، جنوبا، شرقا، غربا، وعلى المدارس والجامعات والمستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة والسيارات والقوافل والأشخاص الذين يسيرون وسيارات الإسعاف، وتقتل المدنيين والأطباء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وفرق الإنقاذ الإنسانية، متسائلا: أين يجب أن يذهب الفلسطينيون؟

ودعا منصور مجلس الأمن إلى "وقف المذبحة الآن"، مشددا على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة.

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