"أكبر مستشفى بقطاع غزة".. معلومات حول مستشفى الشفاء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا حول مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

معلومات حول مستشفى الشفاء:

شيد عام 1946 خلال الانتداب البريطاني لفلسطين.

أكبر مستشفى بقطاع غزة بمساحة تبلغ 45 ألف متر مربع.

عبارة عن مجمع كبير من المباني يضم ثلاثة مستشفيات.

سعته تصل إلى 700 سرير طبي ويعمل به نحو 1500 موظف.

يضم آلاف النازحين والجرحى الفلسطينيين.

تعرض أكثر من مرة لقصف إسرائيلي بدعوى وجود مراكز قيادة وأنفاق تحته.

تنفي الفصائل الفلسطينية وجود بنية تحتية عسكرية داخله.