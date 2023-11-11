السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء تصوير فيلم "كتف قانونى" تمهيدا لطرحه بالسينمات فى موسم رأس السنة (صور)

هالة صدقى ورانيا
هالة صدقى ورانيا يوسف فى كواليس كتف قانوني

انتهى صناع وأبطال العمل السينمائي الجديد "كتف قانوني" بطولة الفنانة القديرة هالة صدقى، من تصويره بالكامل، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض السينمائية فى موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2024.

سامح عبد العزيز يواصل عمليات المونتاج والمكساج لفيلم كتف قانوني 

ويسعى حاليا المخرج سامح عبد العزيز، على الانتهاء من كافة عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم لطرح البوسترات الدعائية والتريلر الرسمي الخاص بالفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة.

تفاصيل فيلم كتف قانوني لهالة صدقى 

وتدور أحداث فيلم كتف قانوني، فى إطار كوميدى تشويقى حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

من جانبها أكدت هالة صدقى فى تصريحات صحفية أن أحداث الفيلم تدور فى عدة خيوط درامية، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال تمتلك عدة مشاريع، من بينها نادٍ رياضى وتحديدا فى ممارسة كرة القدم، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وهو ما حمسها للعودة لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

صناع وأبطال فيلم كتف قانوني

فيلم "كتف قانونى"، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.

فريق عمل كتف قانوني فى زيارة للهلال الأحمر لدعم القضية الفلسطينية 

الجدير بالذكر أن فريق عمل فيلم كتف قانوني، أعلن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ومساعدتهم.

وقام فريق عمل الفيلم بقيادة الفنانة القديرة هالة صدقى، بالتبرع للهلال الأحمر المصري بمبلغ من المال كمساهمة في المساعدات التي ترسل إلى فلسطين من خلال معبر رفح.

هالة صدقي تفاصيل فيلم كتف قانونى الانتهاء من تصوير فيلم كتف قانوني المخرج سامح عبد العزيز موعد طرح فيلم كتف قانوني بالسينمات

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