السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

خربشة



أسابيع قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الديمقراطي لانتخاب رئيس جديد لجمهورية مصر العربية.. السادة المتقدمون للترشح هم:

١- عبد الفتاح السيسي "مستقل".

٢- حازم سليمان عمر.

حزب الشعب الجمهوري.

٣- عبد السند يمامة.

حزب الوفد الجديد.

٤- فريد زهران.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

والمواعيد المقررة لإجراء هذه الانتخابات كالتالي:

الانتخاب بالخارج الجمعة والسبت والأحد 1و2 و3 ديسمبر.

الانتخاب بالداخل الأحد 10 و11 و12 ديسمبر.

انتخابات الإعادة بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير.

والإعادة بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير.

لا غبار على الساده المرشحين، فكلهم قيمة وقامة، وكل منهم يستحق رئاسة مصر.. ولديه من الفكر والمقدرة لاستكمال مشاريع الجمهورية الجديدة، سواء بخطواتها الحالية أو بإعادة ترتيب أولوياتها، طبقًا للمتغيرات على الساحتين السياسية والاقتصادية.

لكني أناشد السادة المتقدمين للعملية الانتخابية الموافقة على إرجائها ولو لمدة عام واحد.. فالوضع الاقتصادي لا يتحمل المصروفات الضخمة للعملية الانتخابية الآن.. والوضع السياسي يحتاج بشدة لرجل المخابرات رئيس مصر الحالي "عبد الفتاح السيسي" ذي الخلفية العسكرية؛ لأنه هو الأجدر والقادر على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك حول الدولة لإسقاطها في هذه الأيام العصيبة.

التأجيل لا يقلل من القامات المرشحة ولا من قدراتها.. لكنه مطلب شعبي حتي تمر الأزمة بسلام.

وتحيا مصر برجالها الشرفاء.