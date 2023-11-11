فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "رميلان" الأمريكية فى سوريا

أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة رميلان الأمريكية في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل العراقية عن استهداف قاعدة "كونيكو" الأمريكية في سوريا بقصف صاروخي، واستهداف قاعدة "عين الأسد"، بقذائف الهاون، وقصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا.

وبعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع تصاعد وتيرة العنف، أصبحت القواعد العسكرية الأمريكية هدفًا لمقاتلين في سوريا والعراق، ففي يوم 30 أكتوبر سقطت 4 صواريخ بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غرب الأنبار.