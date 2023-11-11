خبير عسكري: هدف الاحتلال هو إبادة الشعب الفلسطيني

قال اللواء دكتور نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن أبناء غزة ليسوا هم الذين يموتون، الذي يقتل على المذبح هو الضمير العالمي، متسائلًا: “أين الرأي العام العالمي، أين رئيس أكبر دولة في العالم، أين المتشدقون بحقوق الإنسان”.

إبادة الشعب

وأضاف نصر، اليوم السبت، خلال مداخلة له مع قناة الغد، أن الهدف السياسي الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني، فجيش الدفاع الاسرائيلي لم يفعل أي شيء ضد المقاومة وكل أعماله موجهة ضد المدنيين العزل، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك قيادة فلا بد أن يكون لها هدف سياسي، هل هم ينتظرون أن يقضوا على حماس هم لن يستطيعوا هم يريدون الشعب الفلسطيني وكل ما يفعلوهنه هو ضرب العزل عن بعد.

وأوضح أنه إذا تدخل أحد ضد إسرائيل فهل ستتركه الولايات المتحدة، هل سيتركه حلف الناتو، مؤكدًا أنهم هم من يحمون إسرائيل ويقفون وراءها ويدفعونها دفعًا إلى هذا الذبح الممنهج لأبناء فلسطين، وكل هؤلاء سوف ستدور الدائرة عليهم.

وأشار “نصر” إلى أن الرئيس الأمريكي لا يتسطيع أن يوجه نداء أو يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يوقف إطلاق النار، حتى الساعات الأربع للهدنة إسرائيل هي التي تحددها وتعطي إنذارا قبلها بثلاث ساعات وتحدد أماكن وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد فخًا للفلسطينيين.