السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة اصطناع وتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

تزوير
تزوير

تمكنت الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام "7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبحوزتهم "2 جهاز لاب توب- جهاز برنتر- مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- نماذج توكيلات خالية من البيانات- 2 خاتم شعار الجمهورية- طباعة ليزر- طباعة إسكانر- مقص- فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية- مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام- عدد  ١٤ خاتما مدونا عليها شعار الجمهورية "مقلدة"- اسطمبات ورقية لتصنيع الأختام- شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة"- مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة".

بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية، مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة ضبط تشكيل عصابي إصطناع وتزوير المستندات

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