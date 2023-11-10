الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل طالب خلال مشاجرة بدمیاط

المتهم
المتهم

تمكنت أجھزة وزارة الداخلیة، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول دمیاط من أحد المستشفیات باستقباله طالبًا مقیمًا بدائرة القسم مصابًا بجرح نافذ بالصدر وتوفـى عقب وصوله.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال شاھد الواقعة طالب مقیم بدائرة القسم، أفاد بحدوث مشادة كلامیة تطورت إلى مشاجرة بین المتوفى وعاطل "له معلومات جنائیة"، وآخرين، جمیعھم مقیمون بدائرة القسم لخلافات سابقة بینھم.

قام على إثرھا الأول بالتعدي على المجنى عليه، بسلاح أبیض، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحیاته، وبسؤال والد المتوفى أید ذلك.

وعقب تقنین الإجراءات تم ضبطھم، وبحوزة أحدھم الأداة المستخدمة "مطواة"، وبمواجھتھم اعترفوا بارتكابھم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة حيال الواقعة.

وزارة الداخلیة أول دمیاط مصاب بجرح نافذ بالصدر مشادة كلامیة خلافات سابقة عاطل

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