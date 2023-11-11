رئيس الوزراء يتفقد اصطفاف معدات محافظة الفيوم استعدادًا للشتاء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، اصطفاف معدات محافظة الفيوم، وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

كما تفقد رئيس الوزراء جاهزية المعدات بكل أشكالها، وناقش المسئولين عنها فى مدى جاهزيتها، وأكدوا أنهم جاهزون للعمل فى أي وقت.

رئيس الوزراء يتفقد اصطفاف معدات محافظة الفيوم استعدادا للشتاء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة موسعة إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.

رئيس الوزراء يتفقد اصطفاف معدات محافظة الفيوم استعدادا للشتاء

التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ

كما شهد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة للفيوم، اليوم، الافتتاح وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بالإضافة إلى اللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق عبدالمجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، والعقيد أحمد الغريب، المشرف العام على مراكز سيطرة المحافظات والوزارات، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المركز، أكد رئيس الوزراء أن بدء تشغيل هذا المركز بمحافظة الفيوم يأتي استكمالًا لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق مستهدفات تلك المراكز في ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي.