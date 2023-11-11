السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يُحذّر مدافعى الأهلى من تكرار أخطاء مباراة سيراميكا أمام الجونة

كولر فى مران الأهلي
كولر فى مران الأهلي

حرص السويسري مارسيل كولر،  المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات قليلة من مواجهة الجونة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

كولر أكد للاعبي الفريق، أن مباريات الفريق أمام الجونة صعبة ومليئة بالإثارة والحماس خاصة أنها من الفرق التي تجيد اللعب بطريقة دفاعية منظمة في المباريات.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة استمرار الانتصارات؛ من أجل اعتلاء قمة الدوري قبل التوقف الدولي لتعويض الجماهير عن الإخفاق الإفريقي الأخير.

وحذر كولر  المدافعين من الاستهتار بمهاجمي المنافس وضرورة تلاشي الأخطاء الفردية التي ظهرت أمام سيراميكا كليوباترا، بعد ترك المساحات والفشل في إيقاف خطوة أحمد قندوسي.

ويدرس السويسري مارسيل كولر الدفع بمحمد هاني أساسيًا في الجبهة اليمني، بالإضافة إلى إمكانية إعادة رامي ربيعة إلى الخط الدفاعي، بجانب الاستعانة بأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في ظل اتباعه تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين في الفترة الأخيرة وتفادي الإجهاد من ضغط المباريات.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل مكونًا من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس، وفي وسط الملعب أليوديانج ومروان عطية وأمام عاشور وطاهرمحمد طاهر وحسين الشحات وفي الهجوم بيرسي تاو.

الأهلي يتفوق على الجونة في تاريخ المواجهات

وسبق أن لعب الفريقان تسع عشرة مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009/ 2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي وآخر مباراة يوم 24 يوليو 2022 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين رامي ربيعة وعلي معلول.
وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة وفاز الجونة في مباراة واحدة وتعادل الفريقان في سبع مباريات أحرز لاعبو الأهلي 29 هدفاً مقابل 11 هدفاً استقبلتها شباكه.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين تعادل الفريقان 3-3 موسم 2020/ 2021، وفوز الأهلي 4- صفر موسم 2019/ 2020، و4-1 موسم 2012/ 2013.
يتصدر عماد متعب ووليد سليمان قائمة هدافي لقاءات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما ثم السيد حمدي وعلي معلول وحسين الشحات وشهاب الدين أحمد من الأهلي ومحمد نجيب من الجونة برصيد هدفين لكل منهم.

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