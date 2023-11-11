ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بإفريقيا بنسبة 47% عام 2030

قالت غرفة الطاقة الإفريقية، إن حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بقارة إفريقيا من المتوقع أن ترتفع من 25% للعام الجاري إلى47% بحلول عام 2030 ثم إلى 62% عام 2040 قبل أن تصل 75% بحلول عام 2050.

وأوضحت الغرفة، في تقرير لها بعنوان "حالة الطاقة الأفريقية ـ 2024 تقرير التوقعات"، صدر اليوم/السبت/، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستمثلان ما يقرب من 50% من مصادر الطاقة الكهربائية التي ستوجد في القارة بحلول عام 2040 مقابل 20% للوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي).

وأشار التقرير إلى أن الغاز الطبيعي سيظل يلعب دورا مهما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة؛ حيث سيساهم هذا النوع من الوقود الأحفوري الأقل تلويثا للبيئة بنسبة 30% في إنتاج الكهرباء بالقارة بحلول عام 2030 قبل أن تتراجع حصته في إنتاج الكهرباء إلى 20% عام 2040 وتصل إلى 10% فقط بحلول عام 2050.

ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في إفريقيا من حوالي 265 مليار متر مكعب

وأضاف أن 600 مليون شخص من سكان القارة السمراء مازالوا محرومين من الكهرباء حتى الآن وكانت مستويات توصيل الكهرباء أقل من 20% لدى ما لا يقل عن 8 دول في أفريقيا جنوب الصحراء عام 2020.

وتوقع التقرير ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في أفريقيا من حوالي 265 مليار متر مكعب في عام 2023 إلى أكثر من 280 مليار متر مكعب في عام 2025، لافتا إلى حدوث زيادات أخرى في إنتاج الغاز خلال النصف الثاني من العِقد الحالي حيث ستزيد موزمبيق من إنتاجها للغاز المسال وستنضم دول جديدة إلى نادي منتجي الغاز في القارة.

وأوضح أنه سيجري التركيز بصورة متزايدة على صادرات الغاز المسال التي من المتوقع أن توفر نيجيريا والجزائر غالبية صادرات هذا النوع من الغاز الذي يزداد الطلب العالمي عليه سريعا، كما أن هناك تدفقات لا يستهان بها ستأتي من مصر وغينيا الاستوائية وموزمبيق والمشروع البحري الواقع قبالة السنغال وموريتانيا.

وأضاف أن إنتاج القارة من النفط الخام ومكثفاته سيظل مستقرا تقريبا في عام 2024 مقارنة بمستويات العام الجاري بمتوسط 6.77 مليون برميل يوميا أو حوالي 8% من الإنتاج العالمي.

ووفقا لتقرير غرفة الطاقة الأفريقية؛ فإن 4 دول أفريقية أعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي نيجيريا وليبيا والجزائر وأنجولا، ستكون منتجا رئيسيا للنفط الخام ومكثفاته بالقارة العام المقبل بمستويات إنتاج تبلغ 1.51 مليون برميل يوميا و1.31 مليون برميل يوميا و1.18 مليون برميل يوميا و1.01 مليون برميل يوميا على التوالي.

وكشف التقرير أن النفقات الاستثمارية التراكمية لأنشطة التنقيب عن النفط والغاز في القارة السمراء من المتوقع أن تصل إلى حوالي 450 مليار دولار بين عامي 2023 و2030، لافتا إلى أن معظم هذه النفقات الاستثمارية تتعلق بمنطقة غرب أفريقيا (+50%) وشمال أفريقيا (حوالي 30%).

وأضاف أن حوالي 65% من الاستثمارات ستنفذها شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية المعروفة أيضا باسم شركات النفط الكبرى.