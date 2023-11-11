السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حلول نهائية لحل القضية الفلسطينية

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بـالقمة العربية الإسلامية بالسعودية تأتي استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

موقف مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له اليوم، أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، من خلال دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وتابع رئيس "صحة الشيوخ" أن القمة العربية الإسلامية بالسعودية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المحورية والمركزية للدولة المصرية، وظهر ذلك واضحًا من خلال اتصالات ولقاءات الرئيس السيسي المستمرة مع رؤساء وملوك العالم لوقف الحرب والجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استمرار تدفق ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس "صحة الشيوخ" على ضرورة توحيد الموقف العربي لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الشعب الفلسطيني قطاع غزة الأراضي الفلسطينية

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