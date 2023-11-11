تبدأ الثلاثاء 26.. موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن عن موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين، بعد البحث من المعلمين والموظفين بالجهاز الاداري للدولة عن موعد صرف المرتبات.

وفي هذا التقرير يرصد الدستور التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين، وموعد الصرف.

موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين

أعلنت وزارة المالية عن موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة اعتبار من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام عمل حتي يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 ( 24 و25 و26 و27 و28).

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

كما تقرر صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين

وبحسب جدول المرتبات المعلن من قبل وزارة المالية، يتم إتاحة عمليات صرف مرتبات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم ابتدا من الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بحسب تقسيمات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية، وفق جدول المرتبات المعلن.

أهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

نفذت وزارة المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي واقرها مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 4.5 مليون موظف استفادة من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالاضافة الي العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.