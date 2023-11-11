بمشاركة ألف لاعب من 40 جنسية.. انطلاق مسابقة "نصف مارثون جونة" بالغردقة

انطلقت اليوم السبت فعاليات «نصف ماراثون الجونة» في محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، بمشاركة 1000 متنافس من 40 جنسية أجنبيه.

وقال عمرو عطية، أحد المشاركين فى الحدث، إن الماراثون يشارك فيه نحو 1000 شخص من 40 جنسية من مختلف المراحل العمرية، حيث انقسم الماراثون إلى سباق ركض لمسافة 21 كيلو متر، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الميداليات على أصحاب المراكز الأولى من كل سباق، إضافةً إلى توزيع مجموعة من الجوائز العينية على المشاركين تشجيعًا وتحفيزًا لهم على ممارسة الرياضة.

وأضاف عطية أن هذا النوع من المسابقات يساهم في الترويج للسياحة المصرية بمدينة الغردقة من خلال ممارسة الرياضة، وتنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية، لافتًا إلى أنه يقام نصف ماراثون الجونة للعام الرابع على التوالي، ويعد حدثًا رياضيًا وسياحيًا مميزًا على خريطة سباقات الماراثون العالمية والإقليمية، ويعزز مكانة الجونة كمدينة سياحية والبحر الأحمر كوجهة سياحية دولية مميزة.

خريطة قوافل حياة كريمة بالبحر الأحمر خلال شهر نوفمبر الجاري

في سياق آخر، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة والمقرر لها أن تجوب مدنوقري البحر الاحمر خلال نوفمبر الجاري.

وتقوم القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإشراف الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، بالكشف الطبى وصرف العلاج وإجراءالفحوصات وإجراء الأشعة مجانًا.

وتنطلق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من قرية الأمل برأس غارب بعد الانتهاء من الكشف الطبى هناك يوم الخميس المقبل إلىقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير وتستغرق فيها يومين الجمعة والسبت المقبلين 10 و11 نوفمبر، ومنها إلى المستعمرة بنفس المدينة أيضالمدة يومين.

تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى جنوب البحر الأحمر بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستغرق يومى الثلاثاء والأربعاء من الاسبوعالمقبل، ثم منها إلى مدينة حلايب لمدة يومين، ثم بعد ذلك قريتى رأس حدربة مرسى حميرة بالشلاتين، ثم العودة إلى الشمال، حيث مدينة مرسى علم وتبدا عملها بالوحدة الصحية بمرسى علم ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى الأربعاء والخميس 23 و24 نوفمبرالجارى.

صورة من أحداث نصف ماراثون الجونة

صورة من أحداث نصف ماراثون الجونة

صورة من أحداث نصف ماراثون الجونة