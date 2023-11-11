السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء سحب ملفات التعيين لوظائف مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023

مجلس الدولة
مجلس الدولة

فتح مجلس الدولة أبوابه أمام الراغبين في التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة تعيينات جديدة لخريجي 2023، من كليات الحقوق والشريعة والقانون لسحب الملفات.

ضوابط التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 

- طلب تعيين باسم المستشار رئيس مجلس الدولة مرفق بالملف.
- أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية. 
- أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حده مختومة بخاتم شعار الجمهورية. 
- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده، لم يمض عليها ثلاثة أشهر.
- في حاله وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة. 
- في حاله سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها الوالد. 
- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد او صوره من شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور).
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم / ووالده.
- ٤ صور حديثة للمتقدم.
- أصل شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم.
- تحرر الاستمارة الموجودة بالملف بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر وبالنسبة لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة.
- قيد عائلي.
- قرص مدمج CD متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة ومسوغات التعيين.

وحدد شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عامًا وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

مجلس الدولة مندوب مساعد بمجلس الدولة خريجي 2023 سحب الملفات

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