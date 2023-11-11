"الرعاية الصحية": استمرار الطوارئ بمستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابى غزة

أكد الدكتور محمد سامي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وانعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار 24 ساعة لاستقبال مصابي غزة من الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد سامي تنظيم جداول الأطباء والتمريض بالمستشفيات وبكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة. بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

توفير كل الإمكانات الطبية والبشرية

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أكدت توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

حملات للتبرع بالدم فى مركز شباب الإسماعيلية

فيما توافد العديد من أهالي محافظة الإسماعيلية على مركز شباب السلام بموقف الفردوس بوسط مدينة الإسماعيلية للتبرع بالدم لمصابي غزة الذين يتعرضون لهجوم وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن الحملة التي أطلقها المجلس القومى للقبائل والعائلات المصرية.

وشارك بالتبرع شباب وشيوخ ونساء وأطفال، حيث حرص المنظمون للحملة على إجراء تحاليل طبية شاملة للمتبرعين قبل التبرع كإجراء احترازى لضمان سلامة وصحة المتبرع والدم قبل إرساله إلى بنك الدم الرئيسي، تمهيدًا لإرساله إلى غزة لدعم القطاع الصحى فى ظل العدوان الإسرائيلى المتواصل وتدهور حالة المستشفيات بالقطاع.