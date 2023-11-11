السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زوجة أندريه لونين تُثير الجدل بشأن مصيره مع ريال مدريد

أندريه لونين
أندريه لونين

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ويُعاني أندريه لونين من قلة مشاركته مع ريال مدريد، والتواجد على دكة البدلاء خلال المباريات الماضية، رغم غياب زميله البلجيكي تيبو كورتوا عن صفوف الفريق هذا الموسم؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي. 

زوجة أندريه لونين تُثير الجدل بشأن مستقبله مع ريال مدريد

وأثارت أناستاسيا تومازوفا، زوجة أندريه لونين، جدلًا كبيرًا بشأن مستقبل اللاعب، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام":"إذا كان هناك نادٍ يسمح له باللعب، فأعتقد أننا سنغادر".

وأضافت أناستاسيا تومازوفا:"إذا كان أندريه لونين سيلعب، فبالطبع نحن مستعدون للرحيل".

لونين وزوجته
أناستاسيا تومازوفا، زوجة أندريه لونين

الأمر الذي يفتح باب الرحيل أمام أندريه لونين، هربًا من مقاعد البدلاء ومحاولة الحصول على فرصة المشاركة لعدد دقائق أكبر.

يأتي ذلك بعدما تعاقد نادي ريال مدريد مع كيبا أريزابالاجا، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى يونيو 2024، من أجل تعويض غياب تيبو كورتوا.

ولكن نادي ريال مدريد تلقى ضربة قوية بعد إصابة حارسه كيبا أريزابالاجا، أثناء إجرائه عمليات الإحماء قبل مباراة فريقه أمام سبورتينج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، ليتم استبداله بزميله الأوكراني أندريه لونين، الذي يستعد أيضًا للمشاركة أساسيًا أمام فالنسيا في الدوري الإسباني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ونجح لونين في إنقاذ ركلة جزاء أمام سبورتنج براجا، وحافظ على نظافة شباكه في الفوز بثلاثية نظيفة.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

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