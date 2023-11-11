السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سؤال برلماني حول خطة الترويج للفرص الاستثمارية أمام المستثمرين

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط، حول خطة الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في الداخل والخارج.

وقال شكري، إن الحكومة المصرية تسعى حاليًا وبكل جدية إلى كبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرها من المنتجات، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعى.

توطين الصناعة فى مصر

وأوضح شكري أن توجه الحكومة نحو توطين الصناعة فى مصر، من شأنه أن يساهم فى سد فجوة استيرادية  تعانى منها مصر بشدة هذه الأيام، خاصة بعد نقص العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكى، حيث تحتاج مصر إلى 126 مليار دولار سنويًا ما بين فاتورة الاستيراد وسداد خدمة الدين، وهو ما يعني سد فجوة استيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع فى 14 محافظة مصرية، من المهم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر، على أن تتضمن خطة الترويج للفرص الاستثمارية معالجة التحديات التي تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وإيجاد حلول عملية لتنفيذها.

الفرص الاستثمارية المتاحة

وشدد على أن الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية يجب أن تقوم على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة نظرًا لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية؛ ما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد على أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة ومناخ جاذب للاستثمار مقارنةً بالدول المجاورة، فضلًا عن لدينا حكومة جادة وحريصة على مواجهة العراقيل أمام المستثمرين، وأبوابها مفتوحة أمام أي مستثمر، غير أن ما نحتاجه الترويج والتسويق الجيد لهذه الفرص الاستثمارية.

سؤال برلماني المهندس طارق شكري لجنة الإسكان المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة المستثمرين توطين الصناعة الفرص الاستثمارية

مواد متعلقة

سها جندي: الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج من أهم المنجزات التي حققتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج

المشاط تُشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى المستقبل" ضمن المؤتمر الاقتصادى بالرياض

كيف نجحت المدن الجديدة في جذب الاستثمار الأجنبي؟

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

إزالة أكثر من 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

عاجل.. السعودية تعقد قمة عربية إسلامية استثنائية استجابة للأوضاع بغزة

مدير مجمع الشفاء الطبى: المستشفى بات بلا كهرباء أو إمدادات طبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس