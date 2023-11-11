"التعليم" تحدد مستندات التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والمقرر انطلاقها يناير 2024، حيث تتضمن اوراق استمارة التقدم للامتحان المطبوعة من المنصة مرفقًا بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول الطالب إلى الدولة، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية:

المستندات المطلوبة

أولًا: مرحلة رياض الأطفال نظام اللغات.

_بالنسبة للطلاب المصريين فقط.

_أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

_بالنسبة للطلاب غير المصريين.

_أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.

ثانيا: الصف الأول الابتدائى:

_ بالنسبة للطلاب المصريين فقط، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

_ بالنسبة للطلاب غير المصريين، أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.

ثانيا: الصفوف من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية، أصل بيان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).

أما بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة لغات يشترط تقديم أصل بيان نجاح لآخر صف دراسي عينها ومدرج به درجة المستوى الطالب موضحا به اسم المدرسة ونوع التعليم الحاصل عليه الطالب للمرحلتين الابتدائية والثانوية، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية والمديرية التعليمية التابع لها وتوضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات.