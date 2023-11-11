السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تسجيل 87 اشتباكا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية،عن تسجيل 87 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان  في بيان اليوم  أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 89 غارة جوية وخمس ضربات صاروخية ونفذت 102 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية؛ مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأوضحت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

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الهجمات الروسية بطائرات مسيرة

ويذكر أنه تعرضت أوكرانيا لموجة جديدة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة، وتم تنشيط الدفاعات الجوية حول العاصمة كييف في وقت متأخر من مساء الجمعة، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية على تطبيق تيليجرام.

ولم ترد على الفور معلومات عن خسائر بشرية أو مادية للهجمات.

وصدرت أوامر للسكان بالاحتماء في الأقبية أو غيرها من الملاجئ الآمنة.

كما وقعت هجمات بطائرات مسيرة في أماكن أخرى بأوكرانيا، من بينها خاركيف في شرق أوكرانيا وخيرسون في الجنوب.

في غضون ذلك، أفادت تقارير أوكرانية رسمية بأن منطقة أوديسا في البحر الأسود تعرضت لقصف بالصواريخ مساء الجمعة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة أوليه كيبر، إن من بين المصابين امرأة (96 عاما) تم إنقاذها من بين ركام منزلها.

تسليم أسلحة ألمانية جديدة إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، ورحب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالإعلان عن تسليم أسلحة ألمانية جديدة إلى أوكرانيا، وقال "هذه أخبار جيدة للغاية"، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى اتباع نهج ألمانيا.

وأشار بوريل إلى أهمية حصول أوكرانيا على أسلحة وذخيرة بعيدة المدى، مضيفا: "روسيا تطلق النيران من مسافات بعيدة، لذلك يجب أن يكون لدى الأوكرانيين القدرة على الوصول لنفس المدى.

وتشهد باخموت هجوما مشتركا من جانب الجيش الروسي وفاجنر منذ أشهر. وكان تعداد سكان المدينة قبل الحرب 70 ألف نسمة، ولكن القتال الضاري على مدار شهور دمر الجزء الأكبر منها.

 

 

 

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