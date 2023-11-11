السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تدمر جسرا يربط بين أم درمان والخرطوم بحري

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع، دمرت جسر شمبات بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في صفحته على فيسبوك، اليوم السبت.

وقال الناطق في بيانه: في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحية، ونتيجة لتقدم قواتنا في الميدان خاصة في محور أم درمان، قامت المليشيا المتمردة فجر اليوم بتدمير كوبري شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري وهي جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن.

يذكر أن السودان يشهد قتالا بين الجيش وقوات الدعم السريع في صراع على السلطة منذ الخامس عشر من أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة قرابة ثلاثة آلاف آخرين فضلا عن نزوح بالملايين داخليا وإلى خارج البلاد.

txt

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر: العنف فى السودان على حافة "الشر المطلق"

وزارة الخارجية السودانية

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية السودانية المنظمات الدولية والإقليمية باتخاذ خطوات أكثر حزما وحسما لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها قوات الدعم السريع، ومن ضمن ذلك إجبار الجهات التي تدعم "المليشيا" بالسلاح والمرتزقة. 

كما طالبت الخارجية السودانية  في - المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم الخطيرة، بتحديد موقفها منها.. مؤكدة أن العجز عن إدانتها يعد تأييدا لها.

ورحبت الخارجية السودانية بالإدانات الدولية والتي صدرت حتى الآن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من تخريب ونهب المستشفيات والجامعة بمدينة نيالا جنوب دارفور وغرب دارفور.

الميليشيا المتمردة تواصل ارتكاب جرائم الحرب

وأضاف البيان أن الميليشيا المتمردة تواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي، في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والمناطق السكنية الآمنة في أم درمان الكبرى، بولاية الخرطوم، على الرغم من التعهدات التي قدمها ممثلوها في محادثات جدة، بحماية المدنيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

وتابع البيان لقد ارتكبت قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية الجرائم التالية: تصعيد عمليات التطهير العرقي بولاية غرب دارفور والتي بدأتها في يونيو الماضي باغتيالها والي الولاية، وقتل أكثر من 4 آلاف من المدنيين من قبيلة (المساليت)، وتهجير معظم سكان عاصمة الولاية وما حولها قسريا من مناطقهم.

الجيش السوداني أم درمان الخرطوم بحري وزارة الخارجية السودانية جرائم الحرب

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: حياة مليون طفل على "شفير الهاوية" بقطاع غزة

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

الصحة العالمية: ارتفاع خطر انتشار الأمراض المعدية فى غزة مع تعطل المرافق الصحية

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

أردوغان: الدول التى تتحدث دومًا عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر فى غزة

دبلوماسى صينى: انضمام مصر لبريكس بشرى للعالم العربى ولإفريقيا

المفوضية الأوروبية تقدم خطة نمو جديدة لمنطقة غرب البلقان باستثمارات 6 مليارات يورو

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": غزة خسرت 35 مليار دولار بسبب 17 سنة من الحصار

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

مدير مجمع الشفاء الطبى: المستشفى بات بلا كهرباء أو إمدادات طبية

كوريا الشمالية: على واشنطن التعود على الواقع الجديد لعلاقتنا مع موسكو

عاجل.. السعودية تعقد قمة عربية إسلامية استثنائية استجابة للأوضاع بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس