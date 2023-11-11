السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير "الصحة العالمية" منزعج من الغارات الإسرائيلية قرب مستشفى الشفاء

غزة
غزة

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن انزعاجه الشديد إزاء التقارير الواردة بشأن الغارات الإسرائيلية بالقرب من مستشفى "الشفاء" في قطاع غزة.

وقال مدير عام المنظمة - في بيان أوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت -:"اضطر الكثير من العاملين في المجال الصحي كنا على تواصل معهم إلى مغادرة المستشفى بحثا عن مكان آمن، وأن عدة آلاف يحتمون في المستشفى اضطروا إلى الإجلاء؛ بسبب مخاطر أمنية بينما لا يزال الكثيرون هناك".

وأوضح أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، تأكدت المنظمة من صحة أكثر من 250 هجوما على القطاع الصحي في غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن المنظمة وثقت 5 هجمات على 5 مستشفيات خلال يوم واحد في قطاع غزة، وأنه خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط، خرجت 4 مستشفيات عن الخدمة.

 سلامة المرضى والعاملين الصحيين

وأعرب عن قلق المنظمة البالغ إزاء سلامة المرضى والعاملين الصحيين ومن يأوون في المستشفيات، الذين يحتاجون إلى حماية فورية.. مضيفا "ندعو الطرفين إلى احترام القانون الإنساني الدولي ونناشد بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية الآن".

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وفي سياق متصل، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هجوما عسكريا إسرائيليا استهدف أمس مستشفى "القدس"؛ ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 28 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، وأن معظم الضحايا من الأطفال.

وأعربت الجمعية - في بيان اليوم - عن قلقها العميق بشأن سلامة أطقمها الطبية العاملة في المستشفى، وخاصة في ظل انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لليوم الثالث على التوالي.

 

سلامة المرضى والعاملين الصحيين الغارات الإسرائيلية مستشفى الشفاء غزة الصحة العالمية

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