جهود مصرية مكثفة لمنع التصعيد فى غزة ودعم أهالى القطاع (فيديو)
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، تقريرًا حول جهود مصرية مكثفة لمنع التصعيد في غزة ودعم أهالي القطاع.
جهود مصرية مكثفة لمنع التصعيد في غزة:
-بحثت الدبلوماسية المصرية سبل حل وقف الصراع مع الدول الكبرى والصديقة.
-أكدت مصر على تنسيق المواقف الدولية من أجل تغليب مسار التهدئة.
-ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد.
-المطالبة بالتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
-شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة القاهرة للسلام التي استضافتها جمهورية مصر العربية.
-مصر فرضت إرادتها في فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
-مصر في مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
-استقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات المصرية.