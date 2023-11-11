السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 13 شهيدًا وعشرات الجـرحى في قصف على بيت لاهيا والنصيرات

قصف على بيت لاهيا
قصف على بيت لاهيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بسقوط 13 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على في بيت لاهيا والنصيرات.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، طالب أمس بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعا إلى وصول المساعدات لقطاع غزة دون عوائق.

وكان نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، الدكتور رامي العبادلة، أكد أن الاتصالات  انقطعت تمامًا مع مستشفيات شمال قطاع غزة.

وأشار نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى أن الاحتلال استهدف مستشفيي النصر والشفاء بقطاع غزة، لافتًا إلى انهيار الوضع الصحي تمامًا.

ونوه بأن المستشفيات في قطاع غزة تحولت بالكامل إلى مستشفيات جراحية ولا تسع العدد الكبير من المصابين، لافتًا إلى أن هناك أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفيات قطاع غزة، وأنهم بحاجة إلى جميع المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة.

غزة بيت لاهيا النصيرات قصف اشتباكات

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