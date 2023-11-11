السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع قائد عسكرى بارز بالجيش الإسرائيلى خلال معارك غرب ‎غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بمصرع قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور، في معارك غرب ‎غزة، مشيرة إلى أنه أعلى رتبة من بين قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى الآن.

وقالت وسائل الإعلام: "تم قتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور في معارك غرب ‎غزة، وسكرتيرته المجندة آني عويدان، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى اللحظة".

وأكدت حركة "حماس"، في وقت سابق من الجمعة، أن خسائر الجيش الإسرائيلي كبيرة في قطاع غزة؛ لافتة إلى أن تل أبيب وسّعت دائرة استهدافاتها لمعظم مستشفيات مدينة غزة.

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