فراس ياغى: إسرائيل التي نعرفها انتهت وأصبحت يمينية صهيونية

قال فراس ياغي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل التي كان العالم يعرفها في الماضي قد انتهت، فالدولة الجديدة هي إسرائيل اليمين وإسرائيل صهيونية الدينية، والتي يسيطر عليها بنيامين نتنياهو الذي أفسد كل شيء يمكنه الوصول إلى حل السلام بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف ياغي، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل انحنت بشكل كبير وذهبت باتجاه اليمين الصهيوني، الذي يرتبط بمفاهيم ترواتية وأيدولوجية تبيح له أن يقتل الأغيار، كما أن ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي لم يزلزل جيش الاحتلال فقط، بل شكك في قدراتهم العسكرية، فأراد الجيش أن ينتقم وكان هدفه هو الأطفال والنساء والشيوخ.