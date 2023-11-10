جمال العدل: ريهام عبدالغفور قدمت موسم درامي استثنائي وتستحق جائزة

كشف المنتج جمال العدل، عن عدد من كواليس حياته الفنية والشخصية، كاشفًا وجه نظره في عدد من المواقف الفنية والسينمائية.

ورد خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، علي سؤال ماذا لو كنت مكان ريهام عبد الغفور ولم تحصل علي أي جائزة في مسابقة الدراما.

وأضاف:" ريهام عبد الغفور هي انسانة مهذبة وراقية ولم تفعل شئ، وهي كانت تسحق جائزة لأنها قدمت موسم درامي كبير واستثنائي لشخصها وللدراما المصرية، وده يدعونا أننا نتحدث مع المهرجان أن مصر أهم من المهرجان ده".

وعن سؤال "لو كنت منتج فيلم أولاد رزق وعرض عليك تركي آل الشيخ المشاركة في الانتاج هل ستوافق؟، تابع: "أوافق جدًا لأنه شخص متميز وبمنتهى الأمانة متفرد وسريع الايقاع بطريقة غير طبيعية".

وأكمل: "وما يحدث في السعودية شئ لا يصدق وقفزات مهولة جدًا، وأتمنى أن يدعم فيلم لي أو لغيري، وهو فاتح أبوابه للفنانين المصريين".