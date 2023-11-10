الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال العدل: رد طارق الشناوي لمصطفى قمر بشأن "أولاد حريم كريم" نقد لاذع

المنتج جمال العدل
المنتج جمال العدل

كشف المنتج جمال العدل، عن عدد من كواليس حياته الفنية والشخصية، كاشفًا عن وجه نظره في عدد من المواقف الفنية والسينمائية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة: "أنا لو مكان مصطفي قمر والخناقة الموجودة بينه وبين طارق الشناوي، مستحيل كنت هرد زي ما مصطفى رد كدة، بناء على النقد الموجه لمسلسل أولاد حريم كريم".

وأضاف: "كنت هكلمه، لأني أنا معجبنيش كلام طارق لأنه ده نقد لاذع جدًا، ولم يكن شئ لطيف من طارق، كنت هرد على قد الحديث فقط، ولم أتجاوز".

جمال العدل القاهرة والناس حبر سري

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