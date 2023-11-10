الأزهري: مؤسسة حياة كريمة منذ نشأتها كانت فكرة موفقة وملهمة

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن مؤسسة حياة كريمة منذ أن نشأت كانت فكرة موفقة وملهمة، حيث تقوم الدولة المصرية بتوجيه مقدار ضخ من التمويل والمجهود والاهتمام إلي كل القرى والمناطق المصرية من أجل بناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق وتوصيل المياة النظيفة وبناء البيوت.

وأضاف، خلال احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة في دار الأوبرا، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تنتقل اليوم من نجاح إلي نجاح ومن فكرة متألقة ومبتكرة إلي أخرى أكثر تألقًا وابتكارًا.

وتابع: “فبعد أن قامت المؤسسة بدورها الوطني الرفيع والمهم لإغاثة كافة المتضررين والمحتاجين من الشعب المصري، بدأت المؤسسة تنتقل أي دور قومي آخر وإقليمي مشرف حينما وقفت بكامل طاقتها لمد يد العون إلى أهالينا في غزة”.