الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار": الانتخابات الرئاسية شاهدًا على حالة الحراك الديمقراطي في مصر

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

وصف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، مشهد الانتخابات الرئاسية بأنه رائع يعكس روح الجمهورية الجديدة التي أسس  لها الرئيس عبد الفتاح السيسى  خلال السنوات الماضية، وفتح المجال لوجود تعددية وزخم حقيقي وكسر تابوهات الماضى.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نزول المواطن لصناديق الاقتراع ليست لاختيار أشخاص بينما للحفاظ علي أمن واستقرار وطن وهو واجب على كل مصري يحب بلاده ويقدر المسؤولية؛ أما بشأن حفنة الاصوات الداعية للمقاطعة يبدو أنهم خارج نطاق الزمن وهذا ليس حبًا  للوطن ويفتح المجال أمام الأبواق المعادية علي مصر.

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وأوضح أن مشهد التعددية الحضاري وعدم وجود تجاوزات بين المؤيدين لأي من المرشحين يعكس تغيرا واضحا في منهجية الفكر المصري ويعطى بارقة أمل لآفاق جديدة أساسها المنافسة الشريفة.

وأكد أن المصريين الأحرار قيادة وأعضاء داعمين ومؤيدين للرئيس السيسي صاحب الرؤية والمواقف التي تسجل في التاريخ له منذ 30 يونيو وحتي اللحظة في دعوته الإنسانية لتوفير نفقات الدعاية الانتخابية لصالح أشقاء غزة، ولا سيما بأن رؤية وخطوات الرئيس تتطابق مع البرنامج العام لحزب المصريين الأحرار ولذا فإن دعمنا لامحدود للرجل الذي وضع رأسه علي كفه لحفظ أمن واستقرار مصر.


واستطرد:"الانتخابات الرئاسية مدلولا وشاهد علي حالة الحراك الديمقراطي الذى تعيشه الدولة المصرية لوجود منافسين من أحزاب عدة علي اعلي المناصب في الجمهورية ويرجع الفضل فيها لتأسيس الرئيس وتبني خلق حياة سياسية حقيقية وهو ما نأمل استكمال رؤيته خلال الفترة المقبلة".

الدكتور عصام خليل المصريين الأحرار السيسي الجمهورية الجديدة صناديق الاقتراع

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