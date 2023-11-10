الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلامة: نسبة المشاركة الانتخابية تعطي صورة إيجابية أنها تجرى في مجتمع حر

الانتخابية الرئاسية
الانتخابية الرئاسية

أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلاقات الدولية، أن زيادة نسبة المشاركة الانتخابية الرئاسية، تعطي صورة إيجابية أنها تجرى في مجتمع حر.

وقال أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن الانتخابات تمثل أهمية كبرى لأنها تعبر عن تداول السلطة، وقدرة الناس على الاختيار، وتعبر عن رأيها في اختيار لقيادتها، موضحاً أن هناك اهتمام لدى الهيئة الناخبة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لأنها ستختار رئيس الدولة لمدة 6 سنوات.

واختص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، والتي من بينها تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري ومستمر طوال العام وذلك إما بإضافة كل من اكتمل سنه 18 عامًا ميلاديًا سواء ذكرًا أو أنثى أو بحذف المتوفين والمحرومين والمحظور عليهم مباشرة الحقوق السياسية.

وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمرًا صحفيًا لدعوة الناخبين للتصويت في الداخل والخارج، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءًا من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.

حسن سلامة الانتخابية الرئاسية نسبة المشاركة الانتخابية الرئاسية العلاقات الدولية

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