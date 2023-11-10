الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قلعة قايتباي تستقبل شباب ذوي الهمم ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت قلعة قايتباي الآثرية بالإسكندرية مجموعة كبيرة من الشباب من ذوي الهمم ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب إدارة البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة ضمن جولتها التثقيفية والسياحية للمشاركين بالبرنامج من ذوي الهمم.

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وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، في بيان له مساء اليوم، إن الشباب خلال زيارتهم لقلعة قايتباي تعرفوا على شرح المراحل التاريخية التي مرت بها القلعة ومراحل تجديدها ومحتوياتها ومكوناتها.

وأعرب المشاركين عن سعادتهم البالغة لزيارة قلعة قايتباي وبالمشاركة بالبرنامج بما يضمه من زيارات تثقيفية مع شرح وافي لكل ما يقصدونه من أماكن تاريخية بالمحافظة الإسكندرية.

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جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" لنشر الوعي السياسي والثقافي والإجتماعي بين شباب هذه المحافظات وخاصة ذوي الهمم منهم حيث تهتم وزارة الشباب والرياضة بتيسير إجراءات دمج ذوى الهمم في المجالات الشبابية والرياضية، وتذليل أي عقبات تواجههم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برعايتهم وتأهيلهم وتلبية متطلباتهم وتوفير وتغعيل كافة حقوقهم، ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

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قلعة قايتباي الآثرية البرنامج الرئاسي المحافظات الحدودية أهل مصر ذوي الهمم

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