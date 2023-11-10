الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"افتراضات جدارية".. معرض لـ 50 عملا فنيا في قصر ثقافة أسيوط (صور)

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الجمعة، معرضا فنيا بعنوان "افتراضات جدارية" بقصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة.

وافتتح المعرض  الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في حضور عدد من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والفنانين التشكيليين.

من جانبه، أشاد د. محسن عبد اللاه المدرس بقسم التصوير ومنظم المعرض، بالأعمال الفنية للطلاب وحثهم على المزيد من التميز، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة قصور الثقافة.

وفي كلمته، أوضح خالد صلاح عميد الكلية، أن المعرض اشتمل على 50 عملا فنيا مميزا لطلاب الفرقة الرابعة بقسم التصوير الجداري، تم إعدادها باستخدام الحجر الطبيعي والإيبوكسي ليجمع المعرض بين الأصالة والمعاصرة.

WhatsApp Image 2023-11-10 at 8.44.59 PM
txt

قصور الثقافة تختتم الورشة التدريبية "كوني مؤثرة" (صور)

وأضاف أن الكلية تحرص دائما على إقامة مثل هذه المعارض لجعل الطلاب علي تواصل وتفاعل مع المجتمع الفني والفنانين بالمحافظة، من خلال تقديم الأعمال للجمهور وتلقي ردود الأفعال والرؤى النقدية تجاهها، موجها الشكر لفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي على التعاون الدائم مع الأنشطة التي تقدمها الكلية. 

جاء ذلك ضمن الفعاليات المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وبإشراف د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ود. سحر بطرس وكيل الكلية ورئيس قسم التصوير.

WhatsApp Image 2023-11-10 at 8.45.01 PM
WhatsApp Image 2023-11-10 at 8.45.00 PM
الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني قصر ثقافة اسيوط كلية الفنون الجميلة الفعاليات المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

طارق حامد فى نادى الزمالك.. ماذا يفعل؟

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

"كسرت رأسه بالحجر".. اعترافات قاتل طالب قلين

حزام النار.. الاحتلال يركز العدوان على المستشفيات للمضى قدمًا فى مخطط التهجير

فريد زهران يكشف عن أول قرار سيتخذه حال فوزه برئاسة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس