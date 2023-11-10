دبلوماسية لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يرتكب حرب إبادة بحق الفلسطينيين

قالت منى أبو عمارة، سفيرة دولة فلسطين بكندا، إن الاحتلال يخوض حرب إبادة جماعية للفلسطينيين بقطاع غزة، في ظل صمت تام للمجتمع الدولي.

وأضافت سفيرة دولة فلسطين بكندا، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن المناشدات الشعبية مستمرة بإيقاف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ونوهت سفيرة دولة فلسطين بكندا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات في قطاع غزة بما يمثل خرقا تاما للقانون الدولي الذي يدين حكومة نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت “أبو عمارة” أن ما صرحت به حكومة الكيان المحتل، بخصوص السيطرة على غزة سياسيًا بعد الحرب، ما هو إلا كذبة، مشيرة إلى أن الاحتلال لم ولن يستطيع تنفيذ ذلك.