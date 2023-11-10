نجوم الفن يتوافدون لحضور عزاء والدة سلوى محمد علي

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة سلوى محمد علي، والمقام حاليا بمسجد عمر مكرم، وكان أبرز الحضور نقيب الممثلين أشرف زكي والفنانة رانيا فريد شوقي.

تشييع جثمان والدة سلوى محمد على

حضر تشييع الجثمان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وسيد رجب ومحمد العدل ومنال سلامة، وعدد كبير من أصدقاء سلوى، سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.

وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنانة وحضور جنازة والدتها ظهر الأربعاء، وكان فى مقدمة هؤلاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمؤلفة والمخرجة هالة خليل.

من جهة أخرى، انتهت الفنانة القديرة سلوى محمد علي من تصوير مشاهدها فى فيلم "الفستان الأبيض" الذي كان يحمل اسم "رحلة البحث عن فستان زفاف"، بمشاركة النجمة ياسمين رئيس، ونخبة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، بقيادة المخرجة چيلان عوف، لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.