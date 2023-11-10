نادي إسباني يستعين بفيديو لمحمد رمضان احتفالا بصدارة الدوري (فيديو)

استعان فريق ونادي جيرونا الإسباني، بفيديو للنجم محمد رمضان وهو يرفع اصبع يده في إشارة إلى" نمبر وان"، وذلك احتفالا بتصدره المركز الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر تطبيق "تيك توك" الفيديو، وحمل تعليق: "نمبر وان هو جيرونا".

ويعود فيديو محمد رمضان، الذي استعان به نادي جيرونا الإسباني، للتعبير عن فرحته بتفوقه على فريقي ريال مدريد وبرشلونة وتصدره المركز الأول، إلى ظهور "رمضان" في مدرجات مباراة النصر السعودي وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق مدحت شلبي، على هذا الفيديو وقتها، قائلا: "إيه ده؟ إيه ده؟ دا محمد رمضان ولا مين دا؟"، ليرد عليه أحد المعلقين إنه محمد رمضان.

https://www.tiktok.com/@gironafc/video/7298325841044426017