باحث فى الشئون الإسرائيلية: قرار وقف الحرب على غزة بيد الرئيس الأمريكى

قال سامر السنجلاوي، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن من يمتلك قرار وقف الحرب هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى أن وقف العدوان على غزة يعني أن نتنياهو قد انتهى سياسيًا.

أضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما زال يدعم الحرب على غزة سياسيًا وعسكريًا.

ونوه السنجلاوي، بأن كل ضمير في العالم، عليه أن يحاسب بايدن قبل نتنياهو، مؤكدًا أنه يتم تحريكه من قِبل الحكومة الأمريكية، وهذا ما نشاهده في القصف العشوائي.

وأشار السنجلاوي، إلى أننا لم نلمس أي تجاوب من الإدارة الأمريكية، على الرغم من انتشار المظاهرات ليس في أوروبا فقط، بل الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا.

أكد سامر السنجلاوي، الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن صحف الولايات المتحدة تهاجم العدوان الإسرائيلي، وحتى الآن لم نجد تحركًا من الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الحكومات ما زالت تدعم الكيان المحتل.