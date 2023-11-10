الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الإسكوا": عدد الأطفال الشهداء فى غزة فاق نظيره بجميع نزاعات العالم منذ 2020

منظمة الإسكوا
منظمة الإسكوا

أعلنت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، اليوم الجمعة، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة  خلال شهر، فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في الصراعات المسلحة في 22 بلدًا منذ 2020.

وقالت دشتي في مقطع فيديو نشرته، عبر منصة "إكس": إنه خلال إطلاق دراسة تقييمية سريعة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"الإسكوا"، تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، تبين أن "عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة والمقدر بـ4300 طفل، فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم في الصراعات المسلحة في 22 بلدًا في أي عام منذ 2020".

وشددت على "ضرورة وقف إطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من المعاناة بشكل فوري وملموس".

ولفتت إلى أن "عدم معالجة الأسباب الجذرية للصراع طويل الأمد، وتحديدًا الاحتلال المستمر، يجعل جهود التعافي غير كافية وقصيرة الأمد"، مؤكدة أن "مستوى الدمار في غزة لا يمكن تصوره وغير مسبوق".

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وأضافت: "حتى الثالث من نوفمبر، تشير التقديرات إلى أن 35 ألف وحدة سكنية قد دُمرت بالكامل، وتضررت نحو 220 ألف وحدة، جزئيًا".

 

حصيلة ضحايا العدوان ووضع المنظومة الصحية

وفي اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى  11025 شهيدًا بينهم  4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، وأكثر من 27 ألف جريح فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل.

وأشارت الوزارة إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

الإسكوا رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة الاحتلال المستمر الدمار في غزة

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