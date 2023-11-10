الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة "المصرى" توافق على طلب الجهاز الفنى

علي ماهر
علي ماهر

وافق مجلس إدارة نادي  المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة علي ماهر.

وطلب علي ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، من إدارة ناديه بضرورة إلغاء معسكر الفريق المغلق، الذي كان مقررا إقامته بالغردقة، خلال فترة توقف مسابقة دوري نايل حاليا.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري نايل "نسخة 2023/2024"، فترة توقف دولي، نظرا لارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم "2026"، في كل من "المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية".

ووافق مجلس إدارة النادي المصري، على الطلب المقدم من الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارًا من الأسبوع الحالي.

وبناء على ذلك، يستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارًا من اليوم الجمعة، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بدوري نايل، والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق انبي، في الأول من ديسمبر المقبل، في إطار مباريات الجولة السابعة بدوري نايل.

وعلى صعيد آخر، يعقد علي ماهر مدرب المصري، خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرًا صحفيًا، للإجابة عن كل تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن المصري، قد تعرض للهزيمة المفاجئة أمام البنك الأهلي، في الجولة الماضية بمسابقة دوري نايل برباعية دون رد.

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