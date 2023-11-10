الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزملوط: إعفاء الراغبين في سداد المديونيات من غرامة التأخير للأراضي الزراعية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يجتمع مع صندوق الاراضي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:
_ تحديد الأراضي القابلة للطرح بالمزاد بكافة المراكز من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وحصر المتخللات الواقعة بين المشروعات الاستثمارية وطرحها بالمزاد على أن تكون الأولوية للمشروعات المجاورة.

_عرض موقف مشروعات مبادرة الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الانتاج بالأسواق، وسحب الأراضي غير المستغلة، وإلغاء ميزة التخفيض الممنوحة للمبادرة لمن قاموا بزراعتها في غير الغرض المخصص.

_عدم منح عقود خاصة لمن قاموا بشراء الأراضي من شركات إلا بعد سداد المديونيات المستحقة على الشركات وتوفيق أوضاعها، يتم بعدها منح عقود منفصلة لكل فرد.

_إعفاء الراغبين في سداد المديونيات من غرامة التأخير، بشرط سداد قيمة ١٠ ٪ المخصصة للضرائب.

_يتم الإعتداد بالكروكيات الصادرة من المتغيرات المكانية فقط ولا يُعتد بغيرها من المراكز.

محافظ الوادي الجديد اجتماع صندوق استصلاح الأراضي وحدة المتغيرات المكانية المشروعات الاستثمارية مبادرة الصوب الزراعية إعفاء الراغبين في سداد المديونيات غرامة التأخير

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