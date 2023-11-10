الونش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأول، بشرة سارة لجماهير الكرة المصرية، بمختلف انتماءاتها.

ونشر الونش، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، لبطاريتين مشحونتين بنسبة 100%.

محمود حمدي الونش

وهو ما فسره البعض، بقرب عملية انتهاء المدافع من عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبى، التي تعرض لها الونش الفترة الماضية، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق الأبيض محليًا وقاريًا.

واقترب "الونش" من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، بعد وصول عملية التأهيل التي يخوضها في الفترة الحالية إلى مراحلها النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك، قد تمكن من خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر (نسخة 2022/2023)، ومقابلة الأهلي على اللقب، وذلك على حساب بيراميدز عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة (3/4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3/3).

وتقام المباراة النهائية من بطولة كأس مصر (نسخة 2022/2023)، والتي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال شهر مارس من العام المقبل (2024).

ومن جانب آخر، يستعد الزمالك حاليًا لمواجهة أبوسليم الليبي، في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، والمقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من كأس الكونفيدرالية، والتي تضم كلًا من أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغينى.