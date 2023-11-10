الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فقرة عن الصحافة الأجنبية.. جديد برنامج "صباح الخير يا مصر"

صباح الخير يا مصر
صباح الخير يا مصر

أطلق برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة الأولى المصرية، اليوم، فقرة جديدة عن تناول الصحافة الأجنبية للشأن المصري والعربي، زوايا أخرى وفقًا لدراسات وتحليلات، وما وراء الكواليس في تناول القضايا والموضوعات.

وتناولت فقرة اليوم أهم تحليلات الصحافة الإسرائيلية وتفاعلها مع ما يحدث في غزة .. حيث استضاف البرنامج د. محمد عبود أستاذ  الدراسات الإسرائيلية والذي تحدث عن كيف يلعب إعلام الاحتلال دور الضحية؟، كما رصد سر تصدر مصر للصفحات الأولى  من الصحف الإسرائيلية الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن برنامج "صباح الخير يا مصر" يذاع يوميًا على شاشة الأولى المصرية ويرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد المعتصم وإخراج هاني مهنا.

صباح الخير يا مصر برنامج فقرة جديدة الصحافة الأجنبية والعربي

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