الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

“تحديث الصناعة” توقع بروتوكول تعاون لدعم وتطوير الصناعات الحرفية

مذكرة تفاهم مركز
مذكرة تفاهم مركز تحديث الصناعة مع شركة جيت زون إنترناشونال

وقع مركز تحديث الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة جيت زون إنترناشونال، على هامش انعقاد النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية بين البلدان الأفريقية IATF2023 والذي يعقد حاليًا فى الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023  بمركز مصر للمعارض الدولية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة 2030. 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين "الطرفين" لتنمية  وتطوير  ودعم الحرف اليدوية في جمهورية مصر العربية  بهدف تعظيم الإستفادة من قطاع  الصناعات الحرفية في جمهورية مصر العربية  والمساعدة في تصدير المنتجات الحرفية اليدوية.

وقالت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إن مذكرة التفاهم ستدعم تنمية وتطوير الحرف اليدوية في جميع محافظات مصر بشكل محترف من خلال وضع خطة عمل للمساعدة في زيادة الصادارات لقطاع الحرف اليدوية.

وتنص مذكرة التفاهم على وضع خطة لنشر المنتجات اليدوية المصرية عالميًا عن طريق شركات فرانشايز من خلال مكاتب جيت زون المنتشرة عالميًا، وكذلك بيع المنتجات من خلال منصات الأونلاين المتخصصة في الأسواق المستهدفة.

ويعمل الجانبان على المساعدة في تصدير منتجات الحرف اليدوية ليكون تصديرها بشكل منتظم ومحترف، مع تطوير الخبرات  في مجال الحرف اليدوية.

يذكر أن مركز تحديث الصناعة أطلق عام 2006 برنامج تنمية التجمعات الحرفية الإبداعية بهدف تطويرها ودعمها  لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية وإحياء الحرف التقليدية للحفاظ عليها من الإندثار. وقد أسفر هذا البرنامج نتيجة لدعم هذا القطاع منذ إنشائه حتى 2015 عن منتجات يدوية عالية الجودة والتصميم وقد تبين من خلال الخبرات المتراكمة لدى المركز ان المشكلة الأساسية لدى جميع الحرفين والفنانين المبدعين  هي التسويق 
  
لذلك تم إنشاء "كرييتف إيجيبت" أول علامة تجارية مصرية مسجلة للمنتجات الحرفية اليدوية المصرية، بما يسمح لأصحاب تلك الحرف بعرض منتجاتهم والتسويق لها في مقر دائم، كما يتيح لهم فرص عرضها في معارض خارجية تساهم في الوقت نفسه في التعبير عن الهوية المصرية وما يحفل به تراثنا من إبداع.

الصناعة الصناعات قطاع الصناعات المنتجات المنتجات الحرفية الحرف اليدوية

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