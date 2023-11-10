الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الفاو” تُطالب بـ160 مليون دولار تمويلًا طارئًا لمواجهة تبعات التغير المناخى

التغير المناخي
التغير المناخي

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن نمط ظاهرة النينيو المناخية ستكون له آثار خطيرة على الزراعة والأمن الغذائي، ما يهدد حياة وسبل عيش ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم عاجل.

وأضافت المنظمة - في بيان، نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني - أن ظاهرة النينيو تؤثر على الزراعة وإنتاج الغذاء من خلال هطول أمطار غزيرة أو قليلة جدًا، اعتمادًا على المنطقة واضطراب درجات الحرارة.   

تمويل طارئ بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة 4.8 مليون شخص

ودعت "الفاو" إلى توفير تمويل طارئ بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة أكثر من 4.8 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفًا في 34 دولة ومنع الأضرار والخسائر في المحاصيل والماشية والأراضي والمياه والبنية التحتية.

وحذرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة من أن العالم يدخل دورة النينيو الحالية، حيث يعاني 258 مليون شخص من الجوع الحاد.

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وقالت المنظمة الأممية، إن المزارعين والرعاة والصيادين وغيرهم من صغار المنتجين يتحملون وطأة الصدمات المناخية، ففي الصومال، دعمتهم وكالة الأمم المتحدة من خلال إصلاح نقاط الانهيار على ضفاف النهر على طول نهر شابيلي لحماية 40.000 هكتار من الأراضي الزراعية من الفيضانات.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن كل دولار يتم استثماره في العمل الاستباقي يمكن أن يحقق عائدًا للأسر الزراعية يزيد عن 7 دولارات من الخسائر التي يمكن تجنبها، فضلًا عن الفوائد الإضافية.

الفاو النينيو المناخية الزراعة والأمن الغذائي الخسائر في المحاصيل صغار المنتجين

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