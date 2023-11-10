الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أندريه زكي: الكنيسة الحية ترتكز على كلمة الله ومرجعيتها الكتاب المقدس فقط

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس  أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة العبادة، اليوم الجمعة، بحضور القس عزيز رزق، راعي الكنيسة، وشعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة.

وفي بداية عظته، عبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة العبادة اليوم، كما وجه الشكر لراعي الكنيسة القس عزيز، ورحب بجميع الحضور.

الكنيسة تحترم إنسانية البشر

وخلال كلمته قال الدكتور القس أندريه زكي للحضور: "الكنيسة التي نحلم بها هي مجتمع السماء على الأرض، التي تقدم رسالة الخلاص والحرية، وقادرة على تغيير الواقع، وتعطي للمختلفين مكانًا، وعلينا أن نعلم جيدًا بأن الكنيسة الحية ترتكز على كلمة الله ومرجعيتها الكتاب المقدس فقط".  

وأضاف "زكي"ـ "الكنيسة الحقيقية التي نحلم بها هي التي تحترم إنسانية البشر واحتياجاتهم، وتؤمن بسلام الوطن، وقيمة المساندة والتضامن وقبول الآخر".

المشاركة في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالوراق

وكان رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر  قد شارك، أمس الخميس، في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالوراق، وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس رفعت فكري، الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رضا عدلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة.

وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية، "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي  بالكامل اختبرت كيف أن لحظات اللااستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".

وأضاف "زكي": "أن كلمة الله هي ملجأنا وسط العاصفة، ووعد الله الأساس الثابت الذي نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، وعلينا أن لا ننسى أن مسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض كأفراد وكنيسة والمجتمع الذي يصارع وسط العاصفة".

أندريه زكي الطائفة الانجيلية خدمة العبادة لكنيسة الإنجيلية الإنجيلية الثانية

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