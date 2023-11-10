المصيلحى: حملات لضمان حصول المواطن على السلع بالخصومات المعلنة.. ومراقبة كتابة الأسعار

تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر منذ الإعلان عنها، تتضمن توفير 48 صنفًا لعدد 7 مجموعات سلعية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25٪.

وقال المصيلحي إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، ما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

وأضاف الوزير أنه أصدر توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلًا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قِبل المنتجين والعارضين.

من جهته أكد السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، أنه تمت إقامة عدد كبير من المعارض والمنافذ في مبادرة تخفيض السلع، حيث تمت إقامة 20 معرضًا رئيسيًا في المحافظة منها 2 رئيسيان في المنصورة و18 أخرى في باقي المدن والمراكز بالدقهلية.

وقال دايرة خلال جولة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية على محافظة الدقهلية، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع تضم 410 معارض ومنفذ تتضمن نحو 100 سلسلة ومحل تجاري، و167 جمعية تعاونية استهلاكية، و13 منفذًا تابعًا للشركة العامة لتجارة الجملة، و110 منافذ تابعة للمجالس المحلية، إضافة إلي تسيير 18 سيارة سلع متنقلة سعة 1.5 طن.

وأضاف دايرة أن السلع المطروحة في المبادرة نسبة التخفيضات بها من 15 إلى 25٪ عن السوق المحلية، مما أدى إلى عمل توازن في سعر السلع الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة وخلافه، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ السلع في المنافذ والمعارض بنحو 3 مرات يوميًا نظرًا لزيادة الإقبال.

من جانبه قال علي حسن، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية إنه يتم يوميًا شن حملات على كافة الأسواق التجارية، حيث تم تحرير في شهر أكتوبر 2800 مخالفة مخابز وتجار تموين ومحطات بترول وعدم إعلان وبيع أزيد من السعر.

بدوره قال مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، رمضان الشحات، إن الدولة نجحت مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الاسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

جولة لتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع

جولة لتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع

جولة لتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع

جولة لتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع